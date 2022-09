RETE 4 – “ FUORI DAL CORO “ * « MARTEDÌ 6 SETTEMBRE MARIO GIORDANO INTERVISTERÀ MATTEO SALVINI E CHIARA APPENDINO »

14.28 - lunedì 05 settembre 2022

Domani, ‪martedì 6 settembre, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, Mario Giordano intervisterà Matteo Salvini e Chiara Appendino.

Nel corso della puntata, un’analisi sui ritardi del Governo nell’affrontare la crisi energetica e un reportage su quanto la gestione dei beni sequestrati agli oligarchi russi pesi sulle casse dello Stato.

Spazio, inoltre, a un approfondimento sulla sanità in Italia, tra le polemiche attorno alle cure per il Covid-19 e il mancato reintegro dei medici non vaccinati con molti ospedali che lottano contro la carenza di personale.

Focus, poi, su un’inchiesta sul traffico di organi gestito da diverse organizzazioni criminali in Italia a danno dei migranti.

Infine, nuovi casi di occupazioni abusive di case.