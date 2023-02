ATP CHALLENGER ROVERETO (TN) * TENNIS: « NELLA SESSIONE SERALE DI MARTEDÌ 21/2 JURIJ RODIONOV SUPERA CON UN DOPPIO 6-3 L’AUSTRALIANO LI TU »

06.43 - mercoledì 22 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Esordio vincente per la prima testa di serie. Nella sessione serale di martedì, Jurij Rodionov ha superato con un doppio 6-3 l’australiano Li Tu, dando un piccolo dispiacere a chi ricordava la lunga militanza trentina di Jack Reader (tecnico di Tu) negli anni ’80 e ’90, quando insegnava tra Trento e Riva del Garda. L’austriaco di origine bielorussa si è affidato alle sue armi principali, servizio e dritto, garantendosi turni di battuta piuttosto semplici. Ha faticato soltanto in avvio di entrambi i set, poi ha concesso le briciole al suo avversario. Da parte sua era ben più competitivo nei turni di risposta e ha scippato il servizio a Tu in tre occasioni. Non c’è mai stata la sensazione che l’australiano potesse allungare il match, anche perché nel dialogo da fondocampo era spesso in affanno, nel tentativo di rallentare la velocità dello scambio.

Classe 1999, Rodionov si è avvicinato ai top-100 ATP sul finire della scorsa stagione (è salito al n.120), ma quest’anno non ha ancora vinto due partite di fila, pur avendo alternato i Challenger ai tornei più grandi. In generale ama queste condizioni di gioco, come peraltro ha dimostrato sul finire del 2022, ed è certamente tra gli accreditati per la vittoria finale. Accompagnato da coach Richard Waite, attualmente è numero 2 d’Austria alle spalle di Dominic Thiem. Tuttavia, il pessimo momento di forma del connazionale potrebbe anche aprire scenari di leadership nazionale. Mercoledì si completeranno i match di primo turno, ma si giocheranno anche quattro incontri degli ottavi di finale: nel pomeriggio, Marcello Serafini proverà a dare continuità dopo l’exploit contro Gigante, sfidando il belga Gauthier Onclin. In precedenza ci sarà l’esordio di Giulio Zeppieri nel derby azzurro contro Gianmarco Ferrari. Ancora una volta, in sessione serale ci sarà il talentuoso Dominic Stricker (opposto all’esperto francese Mathias Bourgue)

INTERNAZIONALI DI TENNIS – CITTÀ DI ROVERETO (73.000€, Play-It)

Primo Turno Singolare

Zdenek Kolar (CZE) b. Ivan Gakhov 6-3 6-4

Alejandro Moro Canas (SPA) b. Bu Yunchaokete (CHN) 6-4 4-6 6-2

Charles Broom (GBR) b. Andrea Arnaboldi (ITA) 6-2 4-0 ritiro

Joris De Loore (BEL) b. Stefano Travaglia (ITA) 7-6(6) 6-4

Mathias Bourgue (FRA) b. Michael Geerts (BEL) 6-7(5) 6-4 6-2

Marius Copil (ROM) b. Kacper Zuk (POL) 6-7(5) 7-5 6-4

Jurij Rodionov (AUT) b. Li Tu (AUS) 6-3 6-3

Primo Turno Doppio

Zvonimir Babic / Charles Broom (CRO-GBR) b. Andrea Del Federico / Filiberto Fumagalli (ITA-ITA) 6-1 6-1

Theo Arribage / Constantin Frantzen (FRA-GER) b. Antoine Escoffier / Evan Furness (FRA-FRA) 2-6 7-6(6) 11-9

Marek Gengel / Zdenek Kolar (CZE-CZE) b. Filip Bergevi / Piotr Matuszewski (SWE-POL) 2-6 7-5 10-6

Alexander Merino / Jakub Paul (PER-SUI) b. Sanjar Fayziev / Markos Kalovelonis (UZB-GRE) 4-6 6-3 10-5

Hendrik Jebens / Niklas Schell (GER-GER) b. Joris De Loore / Michael Geerts (BEL-BEL) 6-4 6-3

*

Foto di Stefano Eccel