RETE 4 – “ FUORI DAL CORO “ * DASPO PER STEFANO PUZZER: « IN QUESTURA MI HANNO TRATTATO GENTILMENTE, HANNO CAPITO CHE SONO UNA BRAVA PERSONA »

Questa sera, nel corso della puntata di “Fuori dal Coro”, Mario Giordano, che doveva collegarsi da piazza del Popolo a Roma con Stefano Puzzer, ha annunciato che il portuale a capo della protesta no green pass a Trieste è stato portato in Questura nel pomeriggio e che ha ricevuto il Daspo per un anno dalla Capitale.

Raggiunto al telefono, Puzzer ha dichiarato al programma di Retequattro: “Possiamo tranquillizzare chi è a casa e anche i miei parenti, sono stato portato in questura per accertamenti, e lo dico senza fronzoli, sono stato trattato molto gentilmente e molto umanamente, anche perché hanno capito che sono una brava persona.

Mi è stata imputato che la manifestazione non è autorizzata e c’è un altro provvedimento di cui parlerò domani con il mio avvocato o questa sera dopo questa telefonata. Volevo dire a tutti che non è successo niente di che, di stare tutti tranquilli, vorrei tranquillizzare anche la piazza e ringrazio veramente con il cuore e forse qualcuno storcerà il naso, le forze dell’ordine per come mi hanno trattato”.