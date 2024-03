RETE 4 – “ È SEMPRE CARTABIANCA “: « OSPITI QUESTA SERA 19/3, LAURA BOLDRINI – CLAUDIO BORGHI – SIMONETTA MATONE »

18.28 - martedì 19 marzo 2024

Questa sera, martedì 19 marzo, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Saranno ospiti della puntata: Laura Boldrini, Partito Democratico; Claudio Borghi, Lega; Simonetta Matone, ex magistrato; l’artista Jorit; Paola Perego, conduttrice tv; i giornalisti Andrea Scanzi, Gianluigi Nuzzi, Francesco Borgonovo, Francesca Barra; Mario Giuliacci, meteorologo; Flavia Piccinni, scrittrice; Marcello Ticca, medico specialista in scienza della alimentazione; Rossella Erra; Valentina Dallari, DJ e autrice.

Come sempre, il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore.