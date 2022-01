PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PALAZZO ISTRUZIONE – IMBRATTAMENTO: BISESTI, « UN GESTO INQUALIFICABILE, LA MIA SOLIDARIETÀ A TUTTO IL SETTORE SCUOLA »

10:28 - 25/01/2022

Sopralluogo dell’assessore all’istruzione Bisesti: gesto inqualificabile, solidarietà a tutto il settore della scuola. Imbrattata la sede del Palazzo dell’istruzione, la condanna della Provincia.

“Condanna ferma e netta di fronte a atti che vanno stigmatizzati e che nulla hanno a che vedere con una società civile. L’attacco al Palazzo dell’istruzione è un attacco a tutta la scuola, scuola che in tutte le sue componenti sta affrontando la pandemia con grande forza, passione e volontà di proseguire un servizio fondamentale per le famiglie e gli alunni. Il gesto perpetrato è davvero inqualificabile contro un luogo in cui danno il loro impegno lavoratrici e lavoratori che non meritano di subire atti di questo tipo”.

Così l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti commenta l’imbrattamento del Palazzo dell’istruzione, sede del Dipartimento istruzione e cultura, al quale si è recato per un sopralluogo questa mattina dopo aver avuto notizia dell’atto di vandalismo. Con lui il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato.

“Da parte mia e della Giunta provinciale – conclude l’assessore Bisesti – arrivi un messaggio di sostegno e solidarietà a tutto il comparto scolastico. La Provincia e il settore dell’istruzione non si faranno certo intimidire”.