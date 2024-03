RAI 1 * « JULIA ROBERTS E RICHARD GERE IN “SE SCAPPI, TI SPOSO, IL FILM SABATO 30 MARZO 2024 ORE 21.30 »

11.58 - venerdì 29 marzo 2024

Nove anni dopo l’enorme successo di “Pretty Woman”, il regista Garry Marshall torna a lavorare con Julia Roberts, Richard Gere ed Hector Elizondo nella commedia brillante “Se scappi, ti sposo” (1999) che Rai 1 propone sabato 30 marzo alle 21.30 . Richard Gere interpreta Ike Graham, un giornalista di New York che viene licenziato dalla sua editrice, nonché ex moglie, con l’accusa di aver scritto un articolo menzognero su una giovane donna, Maggie Carpenter (Julia Roberts), che ha l’abitudine di darsi alla fuga poco prima di arrivare all’altare. Motivo del licenziamento sono state le proteste della sposa fuggitiva. Per verificare i fatti e riabilitarsi nella sua professione ad Ike non rimane che recarsi nel Maryland, dove l’inquieta Maggie sta per convolare a nozze per la quarta volta. L’incontro tra l’affascinante giornalista e la giovane rubacuori di provincia creerà frizioni, scintille, scambi di promesse e nuove vie di fuga. Nel cast anche Joan Cusack, Rita Wilson, Paul Dooley.