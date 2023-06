“IO NON HO PAURA DEL LUPO“ * “CONOSCERE L’ORSO DELLE ALPI”: « LE RISPONDE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUL PLANTIGRADI » (VIDEO DIVULGATIVO)

17.09 - lunedì 12 giugno 2023

Io non ho paura del lupo pubblica “Conoscere l’orso delle Alpi” un video informativo nato allo scopo di rispondere alle domande più frequenti sul plantigrado, chiarendo molti aspetti che, specie negli ultimi mesi, sono stati oggetto di disinformazione.

Nell’attuale contesto di informazione e disinformazione legata al tema dei grandi carnivori è sempre più importante lo sviluppo di iniziative che possano correttamente informare i cittadini, creando cultura per la futura coesistenza con questi animali.

All’interno di queste iniziative l’Associazione Io non ho paura del lupo pubblica un nuovo video, della durata di circa 5 minuti, nato allo scopo di rispondere alle domande più frequenti sul plantigrado, chiarendo molti aspetti che, specie negli ultimi mesi, sono stati oggetto di disinformazione.

Un video che vi invitiamo a diffondere e condividere, allo scopo di sottolineare tutti insieme quando sia importante lavorare uniti per la conservazione dell’orso in Italia, sulle Alpi e in Trentino. Un progetto realizzato in collaborazione con BeholdingNature di Massimo Vettorazzi, Coesistenza Festival e Coexistence.life.