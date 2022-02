PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BORGO LARES – “TROFEO GIOVANISSIMI”: « 800 BAMBINI PROTAGONISTI ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA, PREMIAZIONI CON FAILONI E TONINA »

17.24 - sabato 19 febbraio 2022

Una grande festa dello sci a Borgo Lares, il plauso della Provincia. L’assessore Failoni e il vicepresidente Tonina alla premiazione del “Trofeo Giovanissimi” che coinvolge oltre 800 bambini.

Pomeriggio di premiazioni oggi al Centro Sci Borgo Lares al termine della prima giornata di gare del “Trofeo Giovanissimi”, nella cornice di un folto pubblico fra atleti, familiari e rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali. La manifestazione sportiva vede protagonisti in questo fine settimana oltre 800 bambini fra i 5 e i 12 anni che hanno frequentato i corsi di avvicinamento allo sci alpino 2021/2022 organizzati dallo Sci Club Bolbeno. All’evento sono intervenuti anche l’assessore allo sport e turismo Roberto Failoni e il vicepresidente Mario Tonina.

“Desidero rivolgere – ha detto l’assessore Failoni – un grande ringraziamento ai responsabili della manifestazione, ai sindaci, ai volontari e a tutte le istituzioni del territorio per aver reso possibile questa giornata di sport e di festa. Ma voglio ringraziare, con altrettanta convinzione, i genitori e i loro bambini per la loro attiva partecipazione. Questo impianto ha una particolare valenza, sia sul piano sportivo, sia sul piano sociale. La Provincia è vicina a tutti voi; insieme, guardiamo con fiducia a un ulteriore sviluppo di questa splendida realtà”.

“Bolbeno – ha affermato il vicepresidente Tonina – oggi rappresenta un punto di riferimento non solo per la comunità delle Giudicarie, ma anche per altre realtà trentine e non solo. La Provincia sostiene convintamente iniziative come questa, che puntano alla formazione sportiva di bambini e ragazzi, al loro avvicinamento allo sport e agli importanti valori che esso rappresenta”.

E un ringraziamento alla Provincia è arrivato dal sindaco di Borgo Lares Giorgio Marchetti, che ha sottolineato anche l’ottima sinergia fra le diverse municipalità convenzionate, presupposto fondamentale per la riuscita dell’evento in programma fra oggi e domani.

Nel corso della premiazione ogni partecipante ha ricevuto un trofeo; a tutti i bambini è stata poi consegnata la “Dolomeet Card”.

Il Centro Sci Borgo Lares rappresenta una realtà di particolare importanza sportiva ma anche di valenza sociale, inclusiva, con proposte come la giornata gratuita per le scuole materne e la giornata per gruppi di disabili. Nel 2019 è stato siglato il protocollo con Provincia, Trentino Sviluppo, Bim, Comune di Borgo Lares e Pro Loco di Bolbeno per l’allungamento della pista e la realizzazione di una nuova seggiovia. I Comuni convenzionati sono 42, per un totale di 120.000 residenti.

Anche quest’anno, seppur con le limitazioni da Covid-19, sono stati superati tutti i precedenti record di presenze, passaggi e incassi.

Oggi alla premiazione hanno preso parte anche la consigliera provinciale Vanessa Masè, i rappresentanti dei Comuni convenzionati, il presidente del Centro Sci Borgo Lares Marco Perottino e il presidente dell’APT Madonna di Campiglio Tullio Serafini.