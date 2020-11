DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * COVID: « GIUNTA PAT IN QUARANTENA E RINVIO DEL CONSIGLIO, DA ZENI POLEMICA SURREALE »

“Trovo francamente surreale la polemica che il centrosinistra, prima con il consigliere Paolo Ghezzi di Futura e poi con il consigliere Luca Zeni del Pd, sta in queste ore facendo per il rinvio della seduta del Consiglio stabilita in seno alla Capigruppo convocata a seguito della notizia della quarantena fiduciaria in cui – a seguito della positività e in attesa dell’esito del tampone – si trova la Giunta provinciale.

Un semplice rinvio di alcuni giorni – a norma del Regolamento del Consiglio provinciale, che all’articolo 61, comma 3, stabilisce come la Convocazione del Consiglio sia da effettuarsi «almeno cinque giorni prima della seduta» – che il consigliere Zeni giudica «incredibile» e dimostrativo solo della volontà della Giunta provinciale di sottrarsi al confronto sul tema Covid. Ora, liberissimo il collega del Pd di affermare ciò che ritiene, ma credo che la decenza imporrebbe un limite.

Infatti l’informativa sul Covid, come l’ex Assessore sa benissimo, si discuterà on line mercoledì, cioè domani. Dove sarebbe, dunque, il confronto a cui la Giunta si vorrebbe sottrarre? Mistero. Così com’è misterioso il motivo che spinge il consigliere Pd a criticare neppure troppo velatamente la decisione giuntale di mettersi in temporanea quarantena fiduciaria; proprio lui che, in attesa di tampone, se ne andava in giro come se nulla fosse, costringendo poi altri (compresa la sottoscritta, che grazie a questa trovata zeniana ha saltato tre giorni di Consiglio) a tampone e isolamento.

Concludo quindi con l’auspicio che la ricerca di polemica fine a sé stessa, che tanto appassiona il centrosinistra locale, lasci lo spazio la confronto serio e questo possa svolgersi nel perimetro della lealtà e correttezza istituzionale. Non è un mistero che anche il Trentino stia vivendo un passaggio non semplice e alla nostra gente vanno date sì risposte, ma anche un esempio di coesione e unità. Evitando il più possibile scontri incomprensibili e utili solo a ritagliarsi un piccolo, evanescente spazio mediatico”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio