RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO ” * « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ MATTEO SALVINI, TRA I TEMI L’OCCUPAZIONE RUSSA DELL’UCRAINA E L’EMERGENZA PROFUGHI / GIOVEDÌ 3 MARZO »

17.39 - mercoledì 2 marzo 2022

Domani, giovedì 3 marzo, in prima serata su Retequattro, a “Dritto e Rovescio” Paolo Del Debbio intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini per commentare l’attuale scenario geopolitico internazionale alla luce dell’occupazione russa dell’Ucraina: dal problema dell’approvvigionamento energetico con i conseguenti rincari in bolletta, agli aumenti dei prezzi che in generale stanno colpendo tutta l’economia italiana.

Tema centrale della puntata sarà il conflitto in corso tra Russia e Ucraina con collegamenti dai luoghi coinvolti negli scontri e reportage per analizzare la situazione sia dal punto di vista strategico-militare che economico e sociale, con approfondimenti sull’ipotesi di una guerra nucleare e sull’emergenza profughi che sta interessando l’intero Occidente.

Tra gli ospiti della puntata: Valentino Valentini, Gianluigi Paragone, Davide Faraone, Paolo Ferrero, Alessia Rotta, Daniela Santanché, Giuliano Granato, Paolo Magri e Davide Tabarelli.