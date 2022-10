RAI DOCUMENTARI – “ PRIX ITALIA “ * « “LE TRE VITE DI DONATO BILANCIA“, IL DOCUFILM VERRÀ PROIETTATO AL KURSAAL SANTA LUCIA DI BARI IL 5/10 (21.30) »

16.36 - martedì 04 ottobre 2022

Un killer con 13 ergastoli e 17 omicidi sulle spalle, Donato Bilancia è stato uno dei più spietati assassini seriali italiani. Mercoledì 5 ottobre alle 21.30 al Kursaal Santa Lucia di Bari per il Prix Italia verrà proiettato in anteprima il docufilm di Rai Documentari “Le tre vite di Donato Bilancia”, dalla collana “Italia criminale, Quando la cronaca fa la Storia”. Saranno presenti gli autori Pino Corrias e Renato Pezzini, a moderare sarà Oscar Iarussi direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.

Il documentario ripercorre spostamenti e azioni di quello che fu soprannominato “il serial killer delle prostitute” o “il mostro dei treni” ascoltando testimoni e rifacendosi alle lunghe confessioni dello stesso Bilancia. Un lavoro per scavare nella storia di un uomo divenuto assassino a 46 anni, arrestato il 16 maggio 1998 dopo aver seminato morte e paura in sei mesi.