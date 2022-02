RAI 1 – “ LINEA VERDE EXPLORA “ * TRENTINO: « IL VIAGGIO PARTE DAL CUORE DELL’AREA MONTANA DELLE DOLOMITI, RACCONTANDO DELLA TEMPESTA VAIA (IN ONDA SABATO 12 FEBBRAIO – 12.00) »

11:59 - 11/02/2022

Terra dalla natura selvaggia, il Trentino è protagonista a “Linea Verde Explora”, in onda sabato 12 febbraio alle 12.00 su Rai1. Federico Quaranta, accompagnato da Angela Rafanelli, intraprende un cammino tra passato e presente, seguendo il racconto del legno della Val di Fiemme. Un percorso capace di attraversare storia, tradizione, artigianato e sostenibilità per rivelare un piccolo paradiso di cultura e di bellezza.

Il viaggio di Federico Quaranta parte dal cuore dell’area montana delle Dolomiti, raccontando della tempesta Vaia che alla fine dell’ottobre 2018, fra vento fortissimo e persistenti piogge, trasformò il territorio. Il percorso prosegue con l’incontro con la locale comunità che utilizza il legno da sempre, rispettando l’ambiente, curando i boschi e garantendo alla valle energia pulita e sostenibile. Nella splendida foresta della Val di Fiemme, naturalisti ed esperti trattano temi quali il cambiamento climatico, la fauna selvatica e le trasformazioni degli habitat naturali.

Angela Rafanelli, invece, segue il Corpo Forestale per raccontare la tutela del magnifico abete rosso locale e scopre i famosi alberi di risonanza, che dai tempi di Antonio Stradivari vengono scelti per realizzare i migliori violini del mondo. Il viaggio di Angela terminerà in uno splendido maso seicentesco a Ville di Fiemme, e si concentrerà sull’inimitabile sapore dello speck, realizzato secondo un’antica tradizione di famiglia.