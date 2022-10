RETE 4 – ” FUORI DAL CORO ” * GIORGIA MELONI SUL TEMA CRISI DEL SETTORE AGRICOLO: « STIAMO LAVORANDO PREVALENTEMENTE SUL CARO-BOLLETTE »

15.05 - martedì 04 ottobre 2022

Raggiunta a margine dell’evento organizzato dalla Coldiretti sabato scorso, Giorgia Meloni ha risposto ai microfoni di “Fuori dal Coro” commentando gli appelli lanciati dagli agricoltori e degli allevatori, in piena crisi rispetto agli aumenti delle bollette e delle materie prime.

Di seguito i passaggi dell’intervento della leader di Fratelli d’Italia, in onda questa sera, in prima serata su Retequattro:

Ascoltando il videomessaggio inviato da un agricoltore che afferma di lavorare per pagare quello che si consuma e che la situazione è oramai insostenibile, Giorgia Meloni dichiara: «Sono d’accordo. Come ha visto l’ho detto, stiamo lavorando solo su questo adesso, prevalentemente su questo. Se anche questi provvedimenti, sui quali alla fine sono mediamente diciamo meno pessimista oggi, se anche arrivassero, impatterebbero sulle bollette tra qualche mese, diciamo tre mesi. Bisogna capire invece come affrontare questi tre mesi, che è invece la materia sulla quale stiamo prioritariamente lavorando noi ora».

Sul rapporti con l’Europa dichiara: «La materia europea è dirimente perché noi non possiamo pensare che continuiamo a regalare soldi alla speculazione all’infinito, non ce li abbiamo. Quindi il tema europeo è fondamentale, io sono in contatto ogni giorno con il governo uscente per cercare di capire poi qual è il punto di caduta».