SETTIMANALE “ DIVA E DONNA “ * « FRANCESCO TOTTI E LA NUOVA FIAMMA NOEMI BOCCHI PER LA PRIMA VOLTA INSIEME ALLO SCOPERTO »

13.01 - martedì 04 ottobre 2022

Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi per la prima volta insieme allo scoperto. Sono le foto più attese dell’anno e le pubblica in esclusiva il settimanale “Diva e Donna” (Cairo Editore) in edicola domani. Alla vigilia di quella che si preannuncia una battaglia legale senza esclusione di colpi per il divorzio da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma è apparso con Noemi al ristorante “L’isola del pescatore” di Santa Severa proprio lo stesso locale in cui aveva chiesto alla Blasi di sposarlo. Qui si è svolta la festa a sorpresa per i 46 anni del Pupone con Noemi, gli amici più intimi e i famigliari: presenti tutti e tre i figli.