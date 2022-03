STELLANTIS * GUERRA UCRAINA: « SOSPESE IN RUSSIA TUTTE LE ESPORTAZIONI E LE IMPORTAZIONI DI AUTO »

20.47 - giovedì 10 marzo 2022

All Stellantis exportation of cars to Russia and importation from Russia are suspended. Since the beginning Stellantis has supported its employees in Ukraine and has taken action to support Ukrainians refugees with a €1 million in humanitarian aid through a local polish NGO .

Our first priority is the safety and health of our employees and we have taken measures, through a dedicated 24h and 7 days task force.

We have 71 Ukrainian colleagues in Ukraine, we take care of them and their families. we are in a daily contact with them. We do the same for Ukrainian colleagues who are working abroad.

We are giving to our colleagues in Ukraine all the support that we can: in addition to salaries, an exceptional supplement has been paid, supporting them to move out of the country. We also help them on logistic within Ukraine and across the borders.

Stellantis carefully follows international regulations to ensure that the company is always compliant => we have a task force to make sure that we translate in business decisions all the sanctions and export controls that are decided by the day.

Our CEO has made clear public statements against any form of violence. We have employees in Russia and we consider we should not mix “regime” and people.

At Stellantis, we condemn violence and aggression and, in this time of unprecedented pain, our priority is the health and safety of our Ukrainian employees and families AND we hope that peace will return quickly in order to build a new future.

TRADUZIONE DA “GOOGLE TRANSLATION” (è possibile che il testo in lingua straniera non sia tradotto in maniera ottimale, si raccomanda di verificare l’esatto contenuto-traduzione)

*

Tutte le esportazioni Stellantis di auto in Russia e l’importazione dalla Russia sono sospese. Fin dall’inizio Stellantis ha sostenuto i suoi dipendenti in Ucraina e si è attivata per sostenere i rifugiati ucraini con un milione di euro in aiuti umanitari attraverso una ONG polacca locale.

La nostra prima priorità è la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e abbiamo adottato misure, attraverso una task force dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Abbiamo 71 colleghi ucraini in Ucraina, ci prendiamo cura di loro e delle loro famiglie. siamo in contatto quotidiano con loro. Facciamo lo stesso per i colleghi ucraini che lavorano all’estero.

Stiamo dando ai nostri colleghi in Ucraina tutto il supporto che possiamo: oltre agli stipendi è stato pagato un supplemento eccezionale, aiutandoli a trasferirsi fuori dal Paese. Li aiutiamo anche nella logistica all’interno dell’Ucraina e oltre i confini.

Stellantis segue scrupolosamente le normative internazionali per garantire che l’azienda sia sempre conforme => abbiamo una task force per assicurarci di tradurre in decisioni aziendali tutte le sanzioni e i controlli sulle esportazioni che vengono decisi di giorno in giorno.

Il nostro CEO ha rilasciato chiare dichiarazioni pubbliche contro qualsiasi forma di violenza. Abbiamo dipendenti in Russia e riteniamo che non dovremmo mischiare “regime” e persone.

In Stellantis condanniamo la violenza e l’aggressione e, in questo momento di dolore senza precedenti, la nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e famiglie ucraine E speriamo che la pace torni presto per costruire un nuovo futuro.