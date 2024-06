RAI 3 * “ REPORT “:9 GIUGNO 2024 ORE 20.55 «LE INCHIESTE, SICUREZZA STRADALE / CONDIZIONI DEGLI ALLEVAMENTI / SISMICITÀ NEL NAPOLETANO» (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

09.23 - domenica 9 giugno 2024

In Italia nel 2022 sono stati registrati 3159 morti e più di 223mila feriti per incidenti stradali. In tutta Europa nello stesso anno quasi 21mila persone sono morte per collisioni stradali, i feriti sono diversi milioni. Per questo la Commissione Europea ha lanciato una serie di azioni per dimezzare morti e feriti entro il 2030. La tendenza del 2024 mostra un importante aumento di morti e feriti. È una pura fatalità? No. Le cause sono guida distratta o sotto effetto di stupefacenti, tecnologie pericolose, il mito della velocità. Report dedica una inchiesta speciale al tema della sicurezza stradale, mentre il Senato sta per approvare un nuovo codice della strada che non è esente da contraddizioni. Vedremo anche alcune nuove coraggiose politiche della mobilità che sono capaci di fare la differenza.

A seguire un’inchiesta sulle condizioni degli allevamenti. Brucellosi e Tubercolosi sono le infezioni che stanno decimando gli allevamenti di bufale in provincia di Caserta. Fino al 2013 i capi si potevano vaccinare e le malattie erano quasi sparite, ma dal 2014 il nuovo piano ha stabilito di adottare l’abbattimento per sradicare le infezioni e ha abolito la vaccinazione. Da allora sono andate al macello quasi centomila bufale e hanno chiuso oltre 300 aziende. Gli allevatori sono sul lastrico e chiedono nuovi metodi di analisi visto che il 98,5 per cento delle bufale post mortem risulta sano e va sul mercato della carne bovina gestito dai macelli che ne traggono vantaggio. E ancora il problema della sismicità nella zona del Napoletano e dei Campi Flegrei. Cosa stanno facendo le istituzioni per mettere in sicurezza gli edifici? Le verifiche sono state fatte? E nel caso di uno scenario ancor più grave, quello dell’eruzione vulcanica, quali sono le misure previste? Esiste un piano di evacuazione messo a punto dalla Protezione Civile ma le Regioni sono pronte?