FRATELLI D’ITALIA – TRENTO * MINACCE AD URZÌ: BISCAGLIA, « SOLIDARIETÀ AL COORDINATORE REGIONALE DI FDI, CI ASPETTIAMO UN FORTE SEGNALE DA PARTE DEGLI ESPONENTI DELLA SUDTIROLER VOLKSPARTEI »

Circa le minacce ricevute nelle scorse ore da Alessandro Urzì, il Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia della Città di Trento Roberto Biscaglia esprime strettisima vicinanza al Coordinatore Regionale Urzì.

“In un tedesco approssimato e dialettale egli è stato apostrofato in modo indecoroso e con minacce non troppo velate da un giovane altoatesino che viene segnalato alla Polizia Postale.

Come Presidente del Circolo “Città di Trento” intendo sottolineare che, al di là delle esternazioni di un singolo, che verrà perseguito nelle sedi opportune, siamo in attesa di segnali di presa di distanze da parte di quei “benpensanti in doppio petto” altoatesini che non mostrano fino ad ora di volersi smarcare con chiarezza dagli estremisti.

Ci aspettiamo un segnale forte di presa di distanze sia da parte degli esponenti della Sudtiroler Volkspartei sia da parte dei loro alleati, tutti fin troppo distratti o indulgenti verso chi esterna volgarità e minacce verso il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia.

Tali episodi per noi costituiscono una interessante forma di monitoraggio e valutazione della maturità politica e istituzionale delle forze politiche altoatesine. Un banco di prova per gli esponenti politici di una provincia che dovrebbe mostrare proprio in questi spiacevoli casi carattere e statura politica per disegnare veramente un ambito di euroregione moderna, multilinguistica, multiculturale, inclusiva e tollerante. Altrimenti tali ideali tanto sbandierati restano lettera morta.”

Biscaglia ha poi aggiunto:

” A fronte di certi tristi esempi di capitan tentenna, deboli, ambigui e poco inclini ad esporsi e in declino, invece Fratelli d’Italia è più unita e forte che mai e questo da’ fastidio a molti. Fratelli d’Italia fa quadrato attorno al proprio Coordinatore Regionale”.