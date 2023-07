VATICANNEWS.VA * IL PAPA AI GIOVANI DI CÓRDOBA: « ALLA PROSSIMA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ DI LISBONA “GIOCATE UNA BELLA PARTITA“ »

07.41 - lunedì 17 luglio 2023

Il Papa ai giovani di Córdoba: alla GMG per alzare insieme “la coppa della fratellanza”. Papa Francesco ha incontrato ieri, prima dell’Angelus, un gruppo di giovani dell’arcidiocesi argentina che parteciperanno alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. “Vi siete resi conto che vi state preparando per ‘giocare un mondiale’?”. L’augurio di Francesco è “di giocare una bella partita” sperimentando l’unità, chiesta da Gesù, nella diversità di volti e culture.

LINK

//

Adriana Masotti – Città del Vaticano

“Come Maria vi siete alzati e siete partiti in fretta per incontrare gli altri”. Ricevendo ieri, 16 luglio, nella Sala Clementina, in Vaticano, una quarantina di giovani pellegrini provenienti dall’arcidiocesi di Córdoba, in Argentina, in cammino verso la GMG di Lisbona, Papa Francesco ricorda il titolo della prossima Giornata Mondiale della Gioventù: “Maria si alzò e andò in fretta”. Come loro migliaia di altri ragazzi e ragazze del mondo, portando ciascuno qualcosa con sé, tutti però, dice il Papa, accumunati dalla stessa “maglietta”, “la maglietta della fede e dell’amore verso Dio e i fratelli”.