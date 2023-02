RENZO GUBERT * GAY FRIENDLY – APT VALSUGANA – REPLICA A QUOTIDIANO “T”: « LE LOBBY DI OMOSESSUALI E TRANSESSUALI RIVENDICANO DIRITTI DI LIBERTÀ, MA LI NEGANO A CHI HA IDEE DIVERSE »

13.31 - mercoledì 1 febbraio 2023

Caro Direttore Franceschi,

ieri “il T” ha pubblicato una lettera di Giacomini. Ho inviato al “il T” la lettera che ti inoltro, ma non ho visto pubblicate neanche due righe.

Valuta ovviamente tu se pubblicarla sulle notizie di agenzia. Cordiali saluti.

Renzo Gubert

*

Egregio Direttore,

sul giornale da Lei diretto del 31 gennaio è riportata una lettera di Alessandro Giacomini, esponente di un’associazione di laicisti, non solo fortemente critica di mie dichiarazioni in merito all’utilizzo del bacio gay per fare promozione turistica della Valsugana, ma contenente gravi falsità a intento denigratorio. Alcune di queste si riferiscono a una mia lettera a Lei indirizzata il 28 gennaio u.s. e che ha ritenuto di non pubblicare, ragione per la quale la ho poi trasmessa all’Agenzia Opinione, che invece l’ha divulgata. Lei ha ricevuto il testo della mia lettera e quindi era in grado di giudicare se quanto attribuitomi da Giacomini era vero o falso. Le false affermazioni di Giacomini che mi riguardano sono le seguenti:

1. che nel mio sito web cito spesso come punto di riferimento il vescovo Lauro Tisi; nei radi usi del mio blog non ho mai chiamato in causa il nostro Vescovo;

2. che sarei recidivo avendo nel 2000 scritto un editoriale con contenuti fortemente offensivi della dignità delle lesbiche e gay: Arcilesbica mi ha denunciato, ha voluto farmi processare per le mie idee sull’omosessualità, ma la magistratura non mi ha condannato, riconoscendo che di opinioni si trattava e non di offese, per di più di opinioni espresse anche in qualità di rappresentante del popolo in Parlamento, cui non è consentito di offendere o diffamare, ma di esprimere liberamente opinioni sì;

3. che in quella lettera al giornale avrei paragonato l’omosessualità alla bestialità e alla necrofilia; è falso, si trattava solo di esempi che dimostravano come il fatto che un fenomeno esista non si traduce nel fatto che non possa essere definito deviante.; citavo la zoofilia e la necrofilia come casi di comportamenti che accadono ma che sono giudicati generalmente devianti; la non condanna da parte della magistratura comprova che non si trattava di offese;

4. nella mia lettera a Lei indirizzata avrei definito “schifosi” i due ragazzi gay che si baciavano; può Lei stessa constatare che è falso; ho solo detto che la valutazione dell’impatto dell’uso nel materiale di promozione turistica non può limitarsi, come ha fatto il Direttore Ravelli, a considerare la parte di destinatari che gradiscono la pubblicizzazione di manifestazioni affettive tra gay, ma deve considerare anche le valutazioni di chi nel vederlo provano disgusto o schifo. Da cattolico “pasdaran” seguo il catechismo della Chiesa Cattolica e il capo dei pasdaran cattolici, il Papa, che distinguono tra la condanna del peccato di compiere atti omosessuali e l’atteggiamento verso le persone con tendenza omosessuale.

Come sempre i membri della lobby di omosessuali e transessuali rivendica diritti di libertà, ma li nega a coloro che hanno idee diverse dalle loro, invitando a denunce e ostracismi. Mi aspetto che il suo giornale pubblichi questa mia lettera di rettifica di affermazioni false e offensive di Alessandro Giacomini. Distinti saluti.

*

Renzo Gubert