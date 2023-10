LUCIA COPPOLA * ELEZIONI PAT: « SALA CONSILIARE LEVICO TERME, L’ARROGANZA DELLA LEGA NON HA LIMITI »

05.05 - mercoledì 4 ottobre 2023

Apprendiamo dagli organi di stampa dell’ indecoroso utilizzo della sala consiliare del Comune di Levico per un uso strumentale strettamente partitico da parte della Lega Nord Salvini, e del suo Sindaco, che ha inteso utilizzare un luogo pubblico simbolo di tutta la comunità di Levico e dei partiti che compongono il consiglio comunale a scopo elettorale. Infatti era presente il segretario nazionale della Lega Nord Matteo Salvini che ha così potuto fare il suo comizio.

La foto che ci rimanda questo evento, vede in primo piano appesi i manifesti elettorali della Lega. Ci chiediamo come sia possibile che una figura istituzionale di peso come quella di un Sindaco dimostri di non essere a conoscenza delle regole istituzionali basilari che impongono comportamenti corretti, e a garanzia di tutti, nell’ utilizzo di luoghi simbolici della vita politica di ogni comune. Crediamo che questa arroganza debba essere opportunamente condannata e sanzionata anche da coloro che, come il Presidente Fugatti, fino alle elezioni del 22 ottobre governano il Trentino.

Lucia Coppola e Andreas Fernandez

Co-portavoce di Europa Verde del Trentino

Immagine fornita dalla Consigliera Lucia Coppola, tratta da pagina Facebook di “Levico report)

