PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « COMPLESSIVAMENTE IL NUMERO DI PAZIENTI POSITIVI IN ALTO ADIGE AD OGGI SI ATTESTA A 293, NOVE LE VITTIME »

Coronavirus, i dati dell’Azienda Sanitaria: 293 casi positivi. L’Azienda Sanitaria comunica i dati aggiornati sul contagio da Coronavirus. I casi positivi sono 293, effettuati sempre più tamponi: sono stati finora 2.150. Nove le vittime.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha rafforzato ulteriormente l’impegno a identificare tutti i casi di positività al Coronavirus presenti sul territorio. Complessivamente sono stati effettuati 651 tamponi. La verifica dell’eventuale positività è ancora in corso per 190 tamponi. In 49 casi il test ha dato esito positivo. Complessivamente il numero di pazienti positivi in Alto Adige ad oggi si attesta a 293.

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha eseguito e analizzato 2.150 tamponi su 1.524 persone.

Il numero di persone ricoverate nelle strutture sanitarie infette da Sars-CoV-2 si attestava questa mattina a 66 persone, altre 28 persone ricoverate sono casi sospetti.

Complessivamente sono 18 le persone ricoverate in terapia intensiva risultate positive al Sars-CoV-2.

Cresce anche il numero delle vittime di complicanze legate al Covid-19. Fino a questa mattina (17 marzo) si contano 9 vittime.

Da ieri è aumentato inoltre il numero delle persone in quarantena domiciliare: sono 1.143 quelle che si trovano in isolamento nella propria abitazione.

In allegato i numeri aggiornati delle persone in isolamento domiciliare attualizzati e di quelle risultate positive al test, alla data di ieri sera, 16 marzo alle ore 19.