CAMPOBASE * TRENTINO – CENTROSINISTRA: « CENTO FIRMATARI LANCIANO UN APPELLO TRASVERSALE PER CHI HA A CUORE LO SVILUPPO FUTURO DEL TERRITORIO » (ELENCO PRIMI FIRMATARI)

Un appello trasversale a chi ha a cuore il territorio e lo sviluppo futuro del Trentino. Viene lanciato da un gruppo di oltre cento firmatari un “Appello per un nuovo progetto di sviluppo del Trentino” che chiama a raccolta energie nuove e intende aprire un dibattito sui temi rilevanti e sulle scelte da fare nei prossimi anni in Trentino in materia di sviluppo economico, sociale, sanitario, infrastrutturale ed educativo, di parità di genere, di ricambio generazionale.

L’obiettivo è di arrivare a costruire un programma dal basso e di aprire una stagione costituente che veda come protagoniste innanzitutto le persone che si richiamano ai valori popolari, autonomisti, riformisti, ecologisti e liberal-democratici.

Il lavoro parte da “Campobase” e vuole coinvolgere la gente del Trentino, nelle valli, sugli altopiani, nelle città.

In un momento storico dove l’indifferenza per il bene comune sembra soppiantata dal populismo, questo appello vuole riportare al centro delle piazze, la responsabilità di ciascuno di noi, verso il futuro del nostro “Sistema Trentino”.

Volti e nomi diversi, con professioni, passioni, ruoli che compongono e danno vita alla comunità trentina, si ritrovano nella proposta di confrontarsi e preparare proposte condivise di rilancio della politica civile attiva.

Va costruito un programma dalla base, partendo dalle persone che siamo, ascoltando i bisogni, le difficoltà, le speranze di chi vorrà partecipare agli incontri, agli eventi, ai dibattiti, alle riscritture di proposte sui temi rilevanti che fanno progredire ed entrare a pieno titolo nella scena europea la nostra comunità autonoma.

E’ necessario sfruttare le potenzialità dell’Autonomia Speciale per fare del nostro territorio un grande laboratorio di costruzione del nuovo Trentino che valorizzi le sue eccellenze imprenditoriali, riduca le diseguaglianze, rinvigorisca esperienze sociali e solidali positive, promuova una vera parità di genere, punti sulla scuola e la formazione continua, riesca ad interessare i giovani alla “cosa politica”, alla costruzione del loro futuro.

Intendiamo fondare un’Associazione per chi vorrà far parte del progetto di rilancio. Sarà aperta a tutte le persone che si richiamano ai valori popolari, autonomisti, riformisti, ecologisti e liberal-democratici. Daremo evidenza sulla stampa e sui social delle iniziative che verranno organizzate per permettere una larga partecipazione.

