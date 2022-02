RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ “ * DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022: « LA CRISI IN UCRAINA / I COSTI DELL’ENERGIA / LE FIBRILLAZIONI INTERNE ALLA MAGGIORANZA CHE SOSTIENE IL GOVERNO »

11.21 - domenica 20 febbraio 2022

La crisi in Ucraina, i costi dell’energia, le fibrillazioni interne alla maggioranza che sostiene il governo. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 20 febbraio, a partire dalle 14,30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, tra gli altri, l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi, la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani, quello della Lega Riccardo Molinari, la capogruppo di Forza Italia al Senato Annamaria Bernini, il vicepresidente del M5s Riccardo Ricciardi, il leader di Azione Carlo Calenda, il presidente dell’Ispi Giampiero Massolo, l’esperto digital Alex Orlowski.