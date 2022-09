SEN. URSO (FDI) * RELAZIONI INTERNAZIONALI: « IL PRESIDENTE DEL COPASIR IN USA, TRE GIORNI DI INCONTRI »

14.06 - lunedì 12 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Urso in Usa, tre giorni di incontri

Il senatore Adolfo Urso, componente Esecutivo Fratelli d’Italia e presidente del Copasir sarà da questo pomeriggio a Washington per tre giorni di incontri in cui illustrerà il programma di Giorgia Meloni in politica estera, difesa e sicurezza e sui temi della cooperazione scientifica, tecnologica, economica e industriale. Previsti oltre venti incontri e una videoconferenza con la comunità italiana negli Usa.

Il senatore Urso incontrerà i principali think tanks americani, istituti e centro studi geopolitici, i rappresentati delle aziende italiane in Usa e delle aziende Usa in Italia, il direttivo della Niaf e altri rappresentati della Comunità italiana, esponenti del Congresso componenti le commissioni intelligence, difesa, esteri e bilancio, politologi, analisti e consiglieri di politica estera e difesa.

Nei giorni scorsi il senatore Urso si era recato a Kiev e a Varsavia per ribadire che il nuovo governo manterrà gli impegni internazionali in sostegno della Ucraina, nella convinzione che l’Italia possa svolgere un ruolo importante in Europa, nel Mediterraneo e in Africa a tutela dei propri interessi nazionali e delle libertà comuni: “anello forte” della difesa occidentale sia nei confronti della minaccia russa e del terrorismo islamista, sia nei confronti della sfida sistemica della Cina. Urso ribadirà la necessità che l’amministrazione americana realizzi una politica energetica che possa contribuire a fronteggiare le conseguenze della guerra e delle sanzioni sul sistema produttivo dei Paesi più esposti e solleciterà l’impegno Usa sui temi di prioritario interesse strategico italiano a cominciare dalla Libia e nel Mediterraneo.

Lo rende noto l’ufficio stampa del senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso.