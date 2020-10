PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GHIACCIAI: « DUE GIORNATE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, L’OBIETTIVO è FORMARE PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA »

Ghiacciai, 2 giornate di formazione sui cambiamenti climatici. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre webinar Accademia della Montagna aperto a tutti.

L’Accademia della Montagna organizza due giornate di formazione dedicate al tema “Ghiacciai: clima, territorio e uomini che cambiano”. L’obiettivo è formare professionisti della montagna e sensibilizzare, sul tema dei cambiamenti climatici che ci riguarda tutti. Il corso sarà on line sul sito di Accademia della Montagna e sul canale social Facebook. Diversi i relatori nazionali che vi partecipano, alcuni sono ricercatori scientifici che prestano la propria opera al MuSe

I due webinar sono particolarmente interessanti perchè approfondiscono il tema dello scioglimento dei ghiacciai da molti punti di vista, per esempio: dalla “Storia del clima tra Antardite e ghiacciai” al “Monitoraggio e gestione dell’evoluzione del permafrost in Trentino”, dal “Ruolo delle alghe glaciali e nivali nelle Alpi Europee” a “Gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi socio-economici”. Locandina in allegato

Le iscrizioni sono aperte a tutti sul sito di Accademia della montagna