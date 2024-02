“LABLAW STUDIO LEGALE ROTONDI – PARTNER“ * “ WOW – IL LAVORO AL SERVIZIO DEL LAVORO”: « LA CONFERENZA CON DURIGON – RIZZETTO – ROTONDI, IL 14/2 AL SENATO »

19.27 - martedì 13 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Work on Work – Il Lavoro al servizio del Lavoro” il 14 febbraio al Senato. Si terrà mercoledì 14 febbraio al Senato la conferenza stampa di presentazione di “Work on Work – Il Lavoro al servizio del Lavoro”.Si terrà mercoledì 14 febbraio alle 11:00 presso la Sala Nassirya del Senato la conferenza stampa di presentazione di “Work on Work – Il Lavoro al servizio del Lavoro” a cui prenderanno parte, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, il Presidente della XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Walter Rizzetto, il giuslavorista e Consigliere Esperto del CNEL Francesco Rotondi, la Presidente di AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale Matilde Marandola, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e il Presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti.

LINK

Il Salone italiano al servizio del mondo del Lavoro Ferrara, 26 – 28 novembre 2024

Work on Work – Il Lavoro al servizio del Lavoro, la manifestazione fieristica a carattere nazionale dedicata ai servizi per il mondo del lavoro, si terrà dal 26 al 28 novembre 2024 nel Quartiere Fieristico di Ferrara; lo svolgimento in tale data è strategico per massimizzare il valore dell’evento e garantire un allineamento con le dinamiche globali nel campo delle politiche del lavoro, in particolare rispetto al G7 di Cagliari in Settembre, oltre che per coinvolgere un maggior numero di operatori economici privati che a fine anno programmano le attività in ambito HR dell’anno a venire.

La data di novembre rappresenta inoltre un’opportunità di raggiungere una più grande platea di studenti di studi Universitari, Master, Corsi di specializzazione, e studi tecnico-professionali, imprescindibili interlocutori e beneficiari di questa manifestazione.

Work on Work ha ricevuto il pieno sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale di Ferrara, da subito proattiva nello sviluppo delle relazioni.

Parnter indispensabile dell’evento, che ne accompagna fin dall’inizio le prime attività di lancio e di sviluppo delle relazioni, è l’Università degli studi di Ferrara, Istituzione con la quale si sono già definite attività di collaborazione attraverso le quali UNIFE si farà portavoce e parte attiva di Work on Work, comprendendo, nei propri appuntamenti programmati, contenuti e proposte della manifestazione, al fine di creare consapevolezza e impegno alla partecipazione al Salone nell’ambito della popolazione universitaria.

Le sinergie messe in atto contribuiscono a rendere la manifestazione una piattaforma aperta all’intero territorio nazionale, nella quale, grazie al contesto creato dalle aziende presenti in fiera, sarà agevole una partecipazione maggiormente strutturata e consapevole da parte dei datori di lavoro e dei candidati.

Spazi espositivi e momenti congressuali sono concepiti per essere funzionali all’informazione su tematiche, progetti e opportunità immesse nel mercato del Lavoro in collaborazione con gli operatori accreditati e con le istituzioni regionali, locali e nazionali coinvolte.

Già oggi si configura una vasta rappresentatività di questo potenziale, stimato in oltre 150 partecipazioni di imprese, agenzie e pubbliche amministrazioni.

Work on Work si delinea come il massimo catalizzatore per gli addetti ai lavori: saranno circa cinquemila gli universitari presenti in fiera unitamente agli operatori che cosmporranno il potenziale delle opportunità di lavoro, stimabili in ottomila presenze ogni giorno. Una fiera che conta circa ventimila presenze complessive, un grande successo.

RELAZIONI

Si possono annoverare già numerose relazioni avviate con i principali player di riferimento del mondo del lavoro e con le Istituzioni.

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, l’Università degli studi di Ferrara, l’Associazione Italiana Direzione del Personale, l’ Agenzia ICE, sono, tra gli altri, gli interlocutori con cui si stanno costruendo i contenuti e gli appuntamenti irrinunciabili che avranno luogo durante l’evento.

Da segnalare fra le partnership attuate l’appuntamento con gli Stati Generali Mondo Lavoro Italia, alla sua quinta edizione, momento di approfondimento e analisi sullo stato dell’arte del Paese, attraverso lo sviluppo dei temi collegati a Innovazione e Digital Transformation, Sostenibilità ambientale, sociale ed economica, Welfare e Benessere, Nuove competenze e Mondo della Formazione e Politiche Attive.

Dati i numerosi punti di interesse comune con il Forum PA si sta attivando una connessione che avrà una visibilità per entrambi gli eventi a partire dal prossimo maggio a Roma.

PANEL CONVEGNISTICA

Il palinsesto dell’attività convegnistica sarà composto dai contributi che perverranno dai partecipanti al Salone: Istituzioni, Pubbliche amministrazioni, Imprese e Aziende di Servizi.

La sessione plenaria avrà uno svolgimento già ben delineato.

L’apertura ha inizio con la sessione dedicata a “Istituzioni a confronto sulle tematiche del mondo del lavoro”.

A seguire, gli “Stati Generali Mondo Lavoro Italia” i cui lavori si svolgeranno durante il pomeriggio del 27 e la mattina del 28 novembre.

La sessione plenaria proseguirà nel pomeriggio del 28 novembre con un approfondimento sul tema “Intelligenza artificiale e mondo del lavoro”.