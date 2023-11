ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * LOTTERIA BEFANA 2024: PRESIDENTE GIRARDI, « CONTINUA IL NOSTRO IMPEGNO, PER IL FUTURO DELLE VALLI AVISIO »

09.42 - mercoledì 29 novembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

scrivo questa mia per promuovere l’iniziativa della Lotteria della Befana di Transdolomites 2024, per continuare l’impegno per il futuro delle Valli dell’Avisio.

Il settore di trasporti al contrario ad es. dell’edilizia, agricoltura, aumenta costantemente i riflessi negativi sull’ambiente. Circa tre quarti delle prestazioni di trasporto del traffico viaggiatori (solo trasporti terrestri) sono riconducibili al traffico privato motorizzato su strada. Il mantenimento di un ambiente il più possibile intatto e il raggiungimento degli obiettivi climatici e della neutralità in termini di emissioni di CO2 entro il 2050 sono attualmente in conflitto con le esigenze di mobilità e con il crescente volume di traffico viaggiatori e merci.

Anche se l’adozione di veicoli più efficienti hanno comportato una riduzione delle emissioni di CO2 per chilometro, l’aumento dei chilometri percorsi annulla questi effetti positivi.

Sui bilanci famigliari il costo dei trasporti è la voce che incide più pesantemente, circa tremila morti all’anno, molti i giovani, è il prezzo della strage silenziosa che in Italia si paga annualmente assieme a decine di migliaia di feriti, il bilancio pesante delle invalidità permanenti. Un prezzo in vite umane che sempre in Italia viene stimato in circa 30 miliardi/anno, ed un costo impressionante sul sistema sanitario nazionale. A ciò si aggiunge il settore del turismo ove il traffico , vedi le Dolomiti, le Alpi , ha raggiunto da anni livelli allarmanti e dove an che la pacifica convivenza tra residenti e turisti lancia segnali di forte insofferenza.

L’impegno di Transdolomites con la costante denuncia del fenomeno controbilanciata dalle puntuali proposte costruttive e progettuali per una forte politica di mobilità pubblica è di conseguenza un dovere e non una mera passione.

Questa è la motivazione e lo spirito che sta alla base dell’annuale lotteria di autofinanziamento “ La Befana di Transdolomites” la cui estrazione è fissata per il 6 gennaio 2024 a Cavalese alle ore 17.00 con la vendita dei biglietti al valore di € 1,00 già avviata.

Un grande lavoro fatto negli anni passati e un grande lavoro che ci attende da portare avanti grazie alle risorse che la lotteria ci consente di racimolare sommata ai contributi finanziari che puntualmente ci è dato modo di ricevere da enti pubblici e sponsor privati.

Rfi, Direzione Strategie e Pianificazione Sviluppo Infrastrutture di Polo Sviluppo Infrastrutture area Nord Est ci ha comunicato che sta affinando con Provincia Autonoma di Trento il contratto per lo studio di fattibilità del treno dell’Avisio.

Migliorare l’offerta di servizio pubblico su gomma nelle valli dell’Avisio con un’attenzione più mirata alle esigenze dei residenti, il tavolo di lavoro tra i territori di Südtirol e Val di Fassa serviti dalla linea 180 quanto mai urgente per investire sul potenziamento di questa linea che per via del crescente successo lascia a terra troppi viaggiatori.

Il progetto del Museo diffuso dedicato alla memoria della Ferrovia Ora-Predazzo che tra qualche giorno vedrà all’avvio dei lavori di restauro della carrozza ferroviaria che il comune di Predazzo ospiterà definitivamente nell’area tra la stazione ferroviaria storica e la nuova biblioteca.

Lo studio progettuale in corso puntualizzato sulla politica della comunicazione più efficace dei servizi di mobilità pubblica, il tema della sicurezza stradale sono alcuni degli impegni in programma da parte della nostra associazione e che grazie alla Lotteria e l’impegno convinto delle e dei nostri iscritti hanno modo di camminare.

Insomma il laboratorio in atto nelle Valli dell’Avisio sarebbe auspicabile possa trovare una sua realizzazione in tutto il Trentino per essere esportato in tutta la regione dolomitica.

Al pubblico invito a sostenere questa iniziativa tramite l’acquisto dei biglietti, il nostro ringraziamento rivolto a tutti coloro che anche quest’anno ci hanno aiutati permettendoci di confezionare un nutrito montepremi che spazia dal tema della mobilità a quello delle quotidiane necessità come ad es. i buoni acquisto.

I punti di distribuzione dei biglietti saranno riconoscibili dalla locandina a tema esposta.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites

www.transdolomites.eu