VIGILIO VALENTINI * LONA LASES (TN) 28/11/2023 : « INCONTRO PUBBLICO CON PREFETTO SANTARELLI E COMMISSARIO FRANCINI, L’ESTRATTO DEL MIO INTERVENTO IN SALA »

09.16 - mercoledì 29 novembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

le invio il testo relativo al mio intervento nella sala del Teatro di Lona Lases (Tn), nel corso del dibattito pubblico del 28 novembre 2023. Erano presenti, tra gli altri, il Commissario del Governo della provincia di Trento, il dottor Filippo Santarelli, ed il Commissario per il Comune di Lona Lases, il dottor Alberto Francini.

Il Clp -Coordinamento Lavoro porfido- si costituito nel 2014 per difendere i lavoratori, soprattutto stranieri, spesso sfruttati, intimoriti minacciati, malpagati. E per denunciare gli amministratori comunali che operavano contro gli interessi delle loro comunità. Nel percorso siamo inciampati nella scoperta, a seguito di indagini dei Carabinieri Ros, della criminalità organizzata.

L’unico aiuto al Clp è venuto da due consiglieri provinciali, Filippo Degasperi e (ormai ex) Alex Marini. Abbiamo ricevuto anche un importante riconoscimento, grazie alla targa assegnataci Acli trentine tramite un attestato di «Ringraziamento per l’opera di presidio e tutela sindacale, per il lavoro d’inchiesta informazione e denuncia contro il crimine organizzato nel settore porfido ed in Trentino”. Ma dalle istituzioni solo silenzio. Spesso abbiamo subìto le azioni di chi ha cercato di delegittimare il lavoro Clp.

Purtroppo ci sono persone di parte, al servizio della mafia, che buttano contro noi fango e negano anche dopo tre sentenze, che non esiste la mafia. Sono come i terrapiattisti che sostengono che le terra è piatta invece che tonda, poi non manca l’omertà e l’indifferenza.

Elenco alcune iniziative:

Vi è stato l’incontro con Commissario Francini Alberto il 13. dicembre 2022 con richieste formali di: organizzare delle iniziative di informazione e formazione sulla tematica del malaffare e criminalità organizzata.

Ricordo anche: la lettera d.d. 13.12.2022 riguardo i lotti cava Pianacci n. 5 e 1. La lettera d.d. 5.12.2022 di Richiesta verifica urbanistica e dei servizi igienico sanitari su area di lavorazione Dossi/Grotta c.c. Lases con allegato relazione di arch.. Polla Maurizio e e dott. Morandini Chiara che dichiarano tale area di lavorazione sprovvista di acqua industriale e potabile da più di 2 anni e di smaltimento acque reflue e inesistenti.

Lettera mi personale d.d.20.12.2022 dove facevo presente diversi problemi del Comune e la richiesta di affrontare il problema del distretto sanitario Valle di Cembra con un incontro tra tutti i sindaci e i medici di base.

Incontro con Francini d.d. 16.1.2023 per sollecitare quanto chiesto il 13.12.2022.

Lettera d.d. 7.2.2023 al Commissario Francini e al Sindaco di Albiano con la proposta di un percorso partecipato della cittadinanza che cerchi di affrontare le problematiche sociali che l’inchiesta “PERFIDO” ha posto alle rispettive comunità, coinvolgendo i rappresentanti delle associazioni presenti nei singoli comuni.

Ebbene su tutte queste lettere non abbiano ricevuto nessuna risposta.

Per un sindaco-commissario che amministra un comune, dovrebbe essere normale e doveroso rispondere alle lettere di richieste di ogni cittadino, altrimenti non è un vero amministratore della cosa pubblica .

È successo un simile problema con il qui presente Commissario del Governo Santarelli.

1, Incontro con il C.L.P. il 14 aprile 2023 per esaminare la difficile situazione del Comune di Lona-Lases con richiesta di una “Commissione di accesso” Il Commissario si era impegnato ad esaminare tale proposta e ad incontrarci dopo le elezioni comunali del 21 maggio 2023

2. Lettera d.d. 22 maggio 2023 con richiesta di un urgente incontro

3. Email d.d. 5 giugno 2023 di SOLLECITO per incontro

4. SIT-IN d.d. 1.8.2023 di protesta davanti al Commissario del Governo per avere

l’incontro fatto poi alle ore 12.00.

In quell’incontro abbiamo formulato le stesse richieste precedenti.

Il Commissario si è però riservato di attendere le motivazioni della sentenza di condanna il 1° grado su processo “Perfido” emessa dalla Corte d’ Assise di Trento d.d. 27.7.2023.

5. Lettera aperta al Comm. Santarelli d.d. 30.10.2023 per convocare in accordo col Comm. Francini un incontro pubblico a Lona-Lases per illustrare le motivazioni della sentenza di condanna depositate il 17 ottobre 2023 e di invitare lo scrivente C.L.P.. Non siamo poi stati nemmeno coinvolti e invitati a questa serata.

Questo modo di operare di uomini delle istituzioni, di non rispondere alle richieste dei cittadini e di difficoltà per avere un incontro, ci lascia perplessi e preoccupati.

Perché non si vuole coinvolgere i cittadini come chiesto, con più iniziative di informazione e formazione, e creare degli anticorpi e una coscienza civile, per isolare la criminalità organizzata? Al comune di Giovo l’associazione “Noi Giovo” con Libera Trentino e altre realtà, in questo mese ha organizzato 3 serate su questi temi della criminalità organizzata, coinvolgendo molti giovani. Gli studenti dell’istituto Martini di Mezzolombardo hanno già fatto 11 rappresentazioni teatrali su “Perfido”, per sfidarli dobbiamo impegnarci”, con la collaborazione del Clp. Rappresentazione teatrale fatta il 8.3.2023 anche in questo teatro, senza la presenza del commissario Francini pure invitato.

Quando il 28.9.2022 in questo teatro è venuto il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, non si è presentato nemmeno il commissario di Lona-Lases Federico Secchi, i sindaci di Albiano, Fornace Baselga di Pinè tutti formalmente invitati. Sono questi gli anticorpi? Cosa devono pensare i cittadini?

Non basta costituire un consiglio e un sindaco, magari in mano ai soliti noti, che hanno disastrato il comune di Lona-Lases sotto l’aspetto economico e sociale, quando non c’è la volontà di pronunciare la parola mafia e di non mettere in programma al primo punto la lotta contro la criminalità organizzata.

Se la Calabria è considerata la regione più povera dell’Europa, Lona-Lases nel suo piccolo è ora il comune più povero del Trentino. La mafia ti toglie la libertà.

Purtroppo anche il processo “Perfido” è stato depotenziato e spaccato in due tronconi, quello del 416 bis e il secondo troncone che ha ancora da andare vanti., in modo tale che la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra. Nel processo Aemilia fatto scoppiare dall’indagine degli studenti universitari di “Corto Circuito che abbiamo incontrato il processo è stato unico. Nel 2000 nell’incontro col procuratore Sandro Raimondi avevamo domandato, che fine ha fatto l’esposto predisposto dall’avv, Giampiero Matteo fatto nel 2016 contro i carabinieri di Albiano. Lui ha risposto che c’è “un fascicolo aperto”, dopo 6 anni dal pestaggio del cinese HU Xupai, facilmente le accuse contri i carabinieri di Albiano andranno in prescrizione.

Nb. Presenti n. 18 persone di Lona-Lases (8 di Lases e 10 di Lona, quelle che avevano sostenuto la candidatura a sindaco di Pasquale Borgomeo nelle elezioni del 21.5.2023). In sala circa 90 persone quasi tutte da fuori comune. C’erano Alex Marini, Degasperi Filippo il presidente Anpi Trentino, Mario Cossali, persone dell’associazione “Noi Giovo”.

*

Vigilio Valentini – Membro del “Coordinamento Lavoro porfido” (Clp)