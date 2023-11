LORENZO RIZZOLI * CONSIGLIO PAT – PRIMA SEDUTA: « POSIZIONE ZANOTELLI NEI BANCHI, ENNESIMO ATTO DI FORZA E PREPOTENZA » (FOTO DA FACEBOOK FUGATTI)

14.10 - venerdì 24 novembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

ennesimo atto di forza…o meglio, di prepotenza. Oggi, 24 novembre 2023, si è svolta la prima seduta del nuovo consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento. In tale sede all’ordine del giorno c’era l’elezione del Presidente del Consiglio Provinciale, punto, come da previsioni, rinviato, mancando in toto le condizione per procedere. Infatti, con la battaglia in corso tra Fugatti e FDI, il Presidente non può rischiare di uscire sconfitto alla prima proposta di votazione.

Quello che salta subito all’occhio è, non solo l’assenza degli Assessori Francesca Gerosa e Claudio Cia, ma la presenza della Consigliera Giulia Zanotelli nei posti riservati alla Giunta Provinciale. Giulia Zanotelli, oggi Consigliera Provinciale eletta nella lista della Lega lo scorso 22 ottobre 2023, è indicata dal Presidente Maurizio Fugatti come prossimo Assessore Tecnico, con la delega dell’Agricoltura. Ai sensi della Legge Provinciale 2/2003, in aggiunta agli Assessori nominati con il decreto del 17 novembre 2023 (Tonina, Gottardi, Spinelli, Failoni, Gerosa e Cia) “il Presidente può nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale, purché sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale”.

Ad oggi, Giulia Zanotelli è consigliera provinciale facente parte del gruppo Lega. Per far parte della Giunta Provinciale come Assessore esterno (nominarla “Assessore Tecnico” è fuori luogo, visto l’escamotage utilizzato dal Presidente Fugatti), la consigliera

Zanotelli deve prima dimettersi dal ruolo di consigliere provinciale, cosa, ad oggi, non ancora effettuata. Prendere posto, oggi, tra gli Assessori nominati dal Presidente senza il titolo di Assessore, lo trovo un atto di estrema arroganza da parte della consigliera Zanotelli, ma, soprattutto, da parte del Presidente Maurizio Fugatti, che di certo è fautore di tale atto.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento

(foto presa dal profilo Facebook del Presidente Maurizio Fugatti)