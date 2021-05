CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: “ FOCUS SULL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE “

Tra le sedute d’aula del mattino e del pomeriggio, la presidente Alessia Ambrosi ha riunito la V Commissione permanente. Tema: la delibera che la Giunta intende approvare con l’aggiornamento del programma pluriennale della formazione professionale.

L’assessore Mirko Bisesti ha illustrato il documento, di rilievo perché rivede i percorsi dei ragazzi, istituendo anche nuove figure professionali. Questo segmento scolastico – ha detto l’assessore – è strategico e la Giunta lo vuole supportare e mantenere al passo con i tempi e con le esigenze delle imprese.

Devid Moranduzzo ha elogiato ad esempio l’introduzione del percorso per carrozzieri, che la Lega Salvini chiedeva dal 2019. Il consigliere ha auspicato che in futuro si trovi spazio anche per i riparatori di pneumatici.

Sara Ferrari e Lucia Coppola hanno chiesto e ottenuto la fissazione di una nuova seduta – lunedì prossimo 17 maggio – per entrare nello specifico del piano prima che la Commissione dia il parere richiesto.

Filippo Degasperi ha chiesto che in quella sede vengano anche illustrati i singoli piani di studio.