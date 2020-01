SAP – SINDACATO AUTONOMO POLIZIA * ELICOTTERO PS81: PAOLONI, « L’AGENTE LISA CON LE FAVOLETTE NASCONDE LA VERITà, SI TRATTA DI UN VECCHIO VELIVOLO DEGLI ANNI ’80 »

Agente Lisa con le favolette nasconde la verità. L’elicottero è un vecchio mezzo degli anni ’80.

«Non basta raccontare una favoletta sui social e raccattare like, per nascondere le grandi criticità che attanagliano il comparto sicurezza e che da sempre denunciamo, soprattutto quando ad essere messa a serio rischio è la vita dei colleghi».

A dichiararlo è Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), in merito al post di Agente Lisa sull’elicottero in dotazione alla Polaria di Malpensa, che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nelle campagne del lecchese, a causa di una avaria al motore.

«Non si può nascondere la cruda e triste realtà dei reparti volo. L’elicottero in questione – prosegue Paoloni – è in dotazione al reparto volo di Malpensa ed è un mezzo degli anni ‘80. Era l’unico, di quattro, funzionante. Gli altri tre sono tutti fermi per lunga manutenzione. Agente Lisa mette le mani avanti per tentare di nascondere le grandi deficienze del reparto volo e di altri reparti che sono nelle stesse condizioni, mezzi vecchi e sempre in manutenzione.

Questo elicottero era rientrato un anno fa dall’ispezione generale dopo la quale ha continuato ad avere problemi. Il vero plauso va ai nostri piloti che sono stati bravissimi e preparati, ma non dobbiamo dimenticare – conclude – che lo stato attuale degli elicotteri mette a rischio la sicurezza non solo di piloti e specialisti ma anche i servizi di ordine e sicurezza pubblica».