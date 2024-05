RAI 3 – “FARWEST“ * «LA FAMIGLIA AGNELLI E LA VICENDA DELL’EREDITÀ / I CONSIGLI PER DIFENDERSI DALLE TRUFFE (27/5)»

18.50 - lunedì 27 maggio 2024

La famiglia Agnelli e la vicenda dell’eredità. Una battaglia che vede da un lato la figlia dell’Avvocato, Margherita, che con un accordo firmato nel 2004 ha rinunciato alle quote della società cassaforte di famiglia; dall’altro i nipoti, tra i quali John, ai vertici dell’impero fondato in passato dal nonno. Farwest ricostruisce questo scontro che oggi si combatte anche a seguito di un’inchiesta della procura di Torino che indaga su quale fosse la reale residenza di Marella, moglie di Gianni e madre di Margherita.

In sommario anche i consigli per difendersi dalle truffe sempre più diffuse quando si tratta di partire per le vacanze; il caro voli e a una vicenda che riguarda il rapporto tra l’ex Alitalia, oggi Ita, ed Etihad, nella compravendita di un aereo utilizzato per i voli di Stato. Obiettivo, infine, sul mistero che avvolge la presunta morte di Samuele Landi, l’ex proprietario della compagnia telefonica Eutelia, scomparso a febbraio al largo di Dubai dopo 15 anni di latitanza dorata. A FarWest, una delle figlie di Landi parla per la prima volta svelando alcuni dettagli sconosciuti della latitanza e della presunta morte del padre. Un’altra fonte esclusiva racconta gli affari di Landi negli Emirati, mentre attraverso documenti inediti si ricostruisce non solo la storia del bancarottiere aretino, ma anche quella del suo avvocato, un misterioso legale svizzero.