ON. CATTOI * UNIONE EUROPEA: « LA DIRETTIVA SULLE CASE GREEN È UNA FOLLIA, SOPRATTUTTO NEL NOSTRO PAESE »

15.15 - sabato 4 febbraio 2023

Ue: Cattoi, per la Lega la casa non si tocca. “La direttiva sulle case Green voluta dall’Unione europea è una follia. Soprattutto nel nostro Paese, dove il tessuto abitativo è eterogeneo non si può pensare ad una norma del genere. Gli italiani, sono i primi tra gli europei per possesso della prima casa e sarebbe inconcepibile, soprattutto in un momento storico come quello attuale, chieder loro un simile sacrificio economico per adeguarsi ad una normativa europea che nemmeno garantisce adeguati fondi di finanziamento ai Paesi con la più longeva storia immobiliare come il nostro.

Per questo la Lega, come hanno ben dimostrato i miei colleghi ieri nel dibattito alla Camera, si è opposta fin da subito e sta combattendo in ogni sede istituzionale per fermare questa pazzia. Avevamo già presentato un question time sul tema e ora è iniziata anche la discussione generale del testo della nostra mozione a prima firma del nostro capogruppo Molinari. Le famiglie italiane investono tutta la loro vita e tutte le loro disponibilità economiche per la prima casa: questa normativa colpirebbe i sacrifici di una vita di milioni di Italiani e noi ci batteremo per impedirlo. Abbiamo già evitato l’attacco dell’Europa alla casa delle famiglie italiane con gli estimi catastali, ora eviteremo che si realizzi anche questo ennesimo attacco perché per la Lega la casa non si tocca”. Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi, componente della commissione Bilancio.