RAI 1 * “ LINEA VERDE SENTIERI “: « UN VIAGGIO NELLA COSTIERA AMALFITANA, PER PERCORRERE LA VALLE DELLE FERRIERE ED IL SENTIERO DEGLI DEI (13/4 ORE 14.00) »

10.38 - venerdì 12 aprile 2024

Da Amalfi a Positano: “Linea Verde Sentieri”, con Lino Zani e Giulia Capocchi, in onda sabato 13 Aprile, alle 14.00 su Rai 1, sarà un viaggio nella Costiera Amalfitana per percorrere la Valle delle Ferriere e il Sentiero degli Dei.

Il fascino della Grotta dello Smeraldo, la magnificenza della Cattedrale di S. Andrea: ad Amalfi, unica repubblica marinara del meridione, nel cuore del centro storico, l’incontro dei conduttori pronti per una nuova avventura.

Una storia che dura da oltre 500 anni: appena fuori Amalfi, per Zani, prima della partenza per il Sentiero degli Dei, è tempo di una deviazione per raccontare un’eccellenza del territorio, quella della tradizione cartiera di Amalfi che dà vita ad un foglio pregiato, unico al mondo.

Cascate spettacolari e antichi mulini, un pezzo di natura primitivo e lussureggiante arrivato fino a noi pressoché intatto. Dalle montagne di Scala al territorio di Amalfi, la bellezza della Riserva Naturale Orientata della Valle delle Ferriere, prezioso scrigno di biodiversità.

Pinnacoli di roccia calcarea, gole profonde e terrazze coltivate che si perdono nel verde, creando un paesaggio vertiginoso: lungo un sentiero che si inerpica verso l’azzurro del mare, con l’isola di Capri all’orizzonte, l’esperienza indimenticabile del Sentiero degli Dei, uno dei cammini più suggestivi del Mediterraneo.

Una tradizione che si tramanda di generazione in generazione: nell’oasi verde del Parco Corona, l’allevamento allo stato brado delle vacche di razza agerolese e la produzione di formaggi freschi e stagionati dalle elevate proprietà nutrizionali.

La passione per i suoi animali, la grande dedizione per un mestiere ormai in via “d’estinzione”, lungo il sentiero degli Dei, in una zona di terrazzi erbosi tra alte pareti, la coraggiosa scelta di vita di Antonio, giovane pastore che ha scelto di restare tra queste montagne insieme alle sue capre.

Pareti rocciose che si innalzano al cielo e che raccolgono vie verticali: lungo il Sentiero degli Dei, con Francesco Galasso, climbing professionista, alla scoperta di un territorio tutto da arrampicare.

“Il mare che incanta”: a Positano, un gran finale di puntata e le emozioni condivise di un viaggio giunto al termine in una terra che lascia segni indelebili.