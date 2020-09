FEDERCOOP * COOPERATIVE CONSUMO: « DOMANI MERCOLEDì 9/9 RIAPRIRÀ IL PUNTO VENDITA DI PIAZZA LODRON A TRENTO, PRESENTI SIMONI (PRESIDENTE SAIT) E PICCIARELLI (DIRETTORE CONSORZIO) »

Coop Trentino: domani riapre il punto vendita di piazza Lodron a Trento. C’è del nuovo in piazza Lodron a Trento.

È stato ultimato il restyling del punto vendita Coop Trentino ed è pronto per riaprire le porte ed essere presentato ai consumatori con il nuovo look.

Le soluzioni adottate sono state pensate e realizzate per soddisfare al meglio chi sceglie questo negozio per la spesa quotidiana. “E’ stato rivisto completamente il layout del negozio – spiegano i responsabili del progetto – Il negozio misura 520 metri quadrati di superficie commerciale. Lo staff è formato da diciassette collaboratrici e collaboratori e l’orario di apertura è continuato, dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al sabato”.

L’appuntamento per la riapertura è in calendario domani: mercoledì 9 settembre alle ore 9.30 – in piazza Lodron a Trento.

Saranno presenti Roberto Simoni, presidente di Sait, e Luca Picciarelli, direttore generale del Consorzio delle cooperative di consumo trentine.