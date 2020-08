GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * INCENTIVI FISCALI GOVERNATIVI: « SUPER ECOBONUS, OPPORTUNITà PER FAMIGLIE CONDOMÌNI E IMPRESE »

Gruppo Dolomiti Energia: Super ecobonus opportunità per famiglie, condomini e imprese.

Il Governo ha introdotto due nuovi incentivi fiscali Ecobonus e Sisma Bonus per favorire interventi sugli edifici stimolando quindi il rilancio dell’economia e dell’occupazione dopo la crisi provocata dalla pandemia. Il Gruppo Dolomiti Energia da sempre impegnato per sostenere uno sviluppo condiviso con le comunità in cui opera si è messo subito al lavoro per poter dare il proprio contributo con proposte rivolte a cittadini, imprese e condomini.

Attraverso Dolomiti Energia Solutions la propria società specializzata in efficienza energetica sta mettendo a punto una serie di soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, e limitare i consumi usufruendo delle detrazioni fino al 110%.

Per accedere a questa opportunità prevista dal Decreto Rilancio e ottenere la detrazione al 110% sarà necessario rispettare i requisiti previsti, eseguire i lavori e sostenere le relative spese entro il 31 dicembre 2021. Il generoso incentivo è estensibile anche a lavori di installazione di impianti fotovoltaici, isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici se abbinati agli interventi principali di efficientamento energetico.

Dolomiti Energia Solutions è a disposizione di cittadini, condomini e imprese per assisterli e supportarli nella scelta della soluzione più adatta e semplice per avere una casa più efficiente dal punto divista energetico e ottenere il Superbonus. Le proposte di Dolomiti Energia Solutions punteranno a strumenti green che rendano il patrimonio edilizio più sostenibile rispetto al tema dei consumi energetici e della mobilità elettrica.

La società si concentrerà nell’offrire soluzioni chiavi in mano, di facile accessibilità, in cui anche il peso della parte burocratica e il coordinamento dei diversi professionisti non farà perdere tempo al cliente perché sarà gestito dalla società stessa.