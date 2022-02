PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIORNO RICORDO: TONINA, « RICORRENZE COME QUESTA CI POSSONO AIUTARE A RAFFORZARE LA CULTURA DELLA PACE E L’INTEGRAZIONE FRA CULTURE DIVERSE »

21:21 - 10/02/2022

Giorno del Ricordo, il vicepresidente Tonina: “Ricordare per rafforzare una cultura di pace”. Il vicepresidente della Provincia, Mario Tonina, è intervenuto oggi pomeriggio a Palazzo Geremia alla cerimonia promossa in occasione del Giorno del Ricordo dal Comune di Trento in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la Fondazione Museo storico del Trentino.

“Come Provincia autonoma di Trento – ha detto il vicepresidente Tonina ringraziando il Comune – ci siamo mossi negli ultimi anni con particolare convinzione nell’ambito della scuola e attraverso diverse altre iniziative. Voglio ricordare, fra queste, che due anni fa il Presidente Fugatti si è recato con il Gonfalone della Provincia al monumento nazionale della foiba di Basovizza.”

“L’anno scorso – ha aggiunto il vicepresidente – nella sala Depero è avvenuta la cerimonia di conferimento dell’Aquila di San Venceslao all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – comitato di Trento, che è riuscita a coltivare la memoria, a mantenerla viva, ad impedire che il trascorrere del tempo porti con se l’oblio e la rimozione, dando un contributo importante alla crescita e allo sviluppo del Trentino e delle nostre comunità. Ricorrenze come questa – ha concluso Tonina – ci possono aiutare a rafforzare la cultura della pace, dell’accoglienza, dell’integrazione fra culture diverse, valori che, nel nostro territorio, grazie anche alla sua peculiare storia e autonomia, sono fortemente radicati.”

A palazzo Geremia sono intervenuti anche il Sindaco Franco Ianeselli, il Commissario del Governo Gianfranco Bernabei, il presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Trento Roberto De Bernardis e il direttore della Fondazione museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.

Nelle parole dei diversi interventi, accanto al ricordo e al racconto di drammatiche vicende umane, un comune appello a coltivare la memoria di una pagina di storia troppo spesso dimenticata.

L’evento a ricordo delle vittime delle foibe si è concluso con la lettura di brani e poesie della letteratura istriana dell’esodo eseguita da Cecilia Ruele e accompagnata dall’armonica di Gabriele Girardelli.