RAI 1 * “ LINEA VERDE LIFE “: « VIAGGIO IN SARDEGNA TRA CAGLIARI – GUSPINI – VILLASIMIUS – MONTE ARCOSU (13/4 ORE 12.25) »

10.36 - venerdì 12 aprile 2024

Un viaggio tra Cagliari e il suo territorio: “Linea Verde Lif”, in onda sabato 13 aprile, alle 12.25 su Rai1, farà tappa nel sud della Sardegna, per raccontarne, paesaggi, colori, unicità. Tra le tematiche, la tutela della biodiversità, l’innovazione, la ricerca, ma anche la tradizione, il patrimonio e la storia.

Oltre al centro di Cagliari, Elisa Isoardi e Monica Caradonna si fermeranno a Guspini, Villasimius, Monte Arcosu, dove incontreranno imprenditori, innovatori – come Daniela Ducato già nota e riconosciuta per il suo impegno per l’ambiente – guide ambientali e biologi, grazie ai quali scopriranno e faranno scoprire quanto questo territorio ha da offrire in termini di sostenibilità, economia circolare, flora e fauna autoctone e panorami mozzafiato.

Ampia e varia la pagina destinata alla gastronomia, con il giro del gusto tra il Mercato San Benedetto e il centro di Cagliari, senza dimenticare la ricetta di Elisa Isoardi realizzata a quattro mani con il noto chef, Luigi Pomata, a base di verdure di stagione e pescato del giorno, prodotti di grande pregio e identitari della Sardegna.