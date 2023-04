ANVA CONFESERCENTI – TRENTINO * ANDREA PAPI: « FUNERALI DEL GIOVANE UCCISO IN VAL DI SOLE, DOMANI RIMANDATO IL MERCATO A MALÈ »

16.28 - martedì 11 aprile 2023

Funerali del giovane ucciso in Val di Sole. Domani mercato a Malè rimandato. “Rispetto per la memoria di Andrea”. Così il presidente di Anva, Fabio Moranduzzo: “Sentiti gli operatori Associati, è stato ritenuto opportuno spostare il mercato di domani, martedì 12 aprile, a Malè a mercoledì 19 aprile. Anche Anva rispetterà, quindi, il lutto cittadino. Quando si perde una giovane vita, è una sconfitta per tutta la comunità. Ancora più difficile capire quando sembra sia stata determinata da un “esperimento sfuggito al controllo”, che ha reso difficile il vivere nelle nostre comunità. Oggi dobbiamo aver rispetto per la memoria di Andrea Papi e dei suoi familiari. Ma soprattutto dobbiamo iniziare ad interrogarci sul grado di sicurezza che vorremmo nei nostri territori. Associazioni e operatori del mercato sono accanto a tutta la Comunità della Valle nel rispetto di questa giovane vita”.