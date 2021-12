PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MORI – SS240: FUGATTI, « VOGLIAMO MIGLIORARE LA VIABILITÀ DEL TERRITORIO E LA QUALITÀ DI VITA DI CHI CI ABITA, È PREVISTO UN INVESTIMENTO DI 31 MLN »

11:00 - 1/12/2021

Mori, la Provincia illustra gli interventi di miglioramento della Ss240. Presentato un pacchetto di 31 milioni di euro in Consiglio comunale. Il presidente Fugatti: vogliamo migliorare la viabilità del territorio e la qualità di vita di chi ci abita.

Un confronto sulle opere di miglioramento della viabilità che collega la Vallagarina con il lago di Garda tra il Consiglio comunale di Mori e il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti. E’ quello che è stato al centro della seduta consiliare di ieri sera in cui la Provincia ha illustrato le opere che intende mettere in campo sulla SS 240.

Si tratta in particolare dello svincolo per Sano sulla Ss240 a Mori, del sottopasso alla SS 240 sulla variante di Mori ovest, di interventi di potenziamento e messa a sicurezza della Ss240 di “Loppio e val di Ledro” nel tratto Mori-San Giovanni (articolati in tre unità funzionali distinte: sistemazione per la Curva dei Rospi; sistemazione e adeguamento in località Fanum; Variante di Loppio), e infine della messa in sicurezza dell’abitato Loppio. In totale le opere presentate sulla SS 240 prevedono un investimento totale pari a 31 milioni 569.000 euro.

Nel dettaglio sono state illustrate ai consiglieri dall’ingegner Mario Monaco, dirigente generale dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche (Apop) e dall’ingegner Carlo Benigni, sostituto dirigente Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, le soluzioni viabilistiche relative alla variante di Loppio, alla realizzazione dello svincolo per Sano, alla sistemazione della Curva dei Rospi e al sottopasso alla strada statale 240 sulla variante di Mori ovest.

Per lo svincolo per Sano, del costo di 2,8 milioni di euro, si prevede che il progetto definitivo sia terminato a gennaio 2022 per la successiva conferenza dei servizi, mentre l’inizio dei lavori dovrebbe partire tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Per la sistemazione della Curva dei Rospi, del valore di 13 milioni di euro, si è al progetto preliminare e allo screening ambientale, mentre l’avvio dei lavori è previsto per il secondo trimestre del 2023. Per il sottopasso alla strada statale 240 sulla variante di Mori ovest, del valore di 2 milioni di euro, si prevede l’avvio dei lavori per la fine del 2022. E’ invece in fase di redazione il progetto preliminare per la variante di Loppio per la quale è stata prevista una spesa di 12 milioni di euro che si sommano a 1,4 milioni di euro per la messa in sicurezza e sistemazione della viabilità locale sempre nella stessa zona. Per la sistemazione della tratta in corrispondenza del “Fanum” si sta valutando un intervento di miglioramento della sicurezza con la realizzazione di corsie di accumulo centrale per un importo di circa 370 mila euro.

“La nostra volontà – afferma il presidente della Provincia, Fugatti – è quello di provare a migliorare la situazione della viabilità che collega la Vallagarina con il lago di Garda. Il confronto con il Consiglio comunale è fondamentale per poter concordare con il territorio le soluzioni migliori per rispondere alle esigenze di chi vive quotidianamente la situazione della viabilità e ne subisce le conseguenze. Le proposte che facciamo sono quelle per la Provincia sostenibile finanziariamente e tecnicamente, dopo di che spetta ai territori esprimersi”.

Da parte sua il sindaco Stefano Barozzi ha espresso apprezzamento per la “presenza del presidente della Provincia autonoma in Consiglio comunale, segnale della volontà dell’amministrazione provinciale di intervenire sulle opere necessarie alla viabilità della zona”. Ha poi sottolineato l’importanza di “un percorso condiviso sulle opere da realizzare fatto finora e che si intende proseguire con il confronto sul territorio. L’auspicio è che la prossima volta in cui ci si incontrerà si possa inaugurare il primo cantiere, ovvero quello del sottopasso”.