COMUNITà VALLAGARINA (TN) * SCOMPARSA AVVOCATO CHIOCCHETTI: « UOMO CHE UNIVA LA PASSIONE PER LA POLITICA ALL’AMORE PER LE VALLI TRENTINE »

Il Presidente della Comunità della Vallagarina Stefano Bisoffi, a nome dell’intera comunità, esprime il cordoglio per la scomparsa dell’Avvocato Pino Chiocchetti.

“Non solo la sua famiglia e la Vallagarina – afferma Bisoffi – ma tutto il Trentino hanno perso oggi un amico di questa terra. Pino Chiocchetti, ex sindaco ed ex presidente dell’Ordine degli avvocati, è stato uomo che univa la passione per la politica alla cultura e all’amore per le montagne e le valli trentine. La sua scomparsa ci lascia più soli, ma siamo confortati dal ricordo di una relazione ricca di umanità.”