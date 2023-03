ENI * BILANCIO 2022: « L’UTILE NETTO CONSOLIDATO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI È A 13.887 MILIONI »

19.29 - giovedì 16 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In data odierna il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Lucia Calvosa, ha approvato la relazione finanziaria annuale 2022 ex art. 154-ter del TUF, che chiude con l’utile netto consolidato di competenza degli azionisti Eni di €13.887 milioni1. La relazione è stata redatta nel formato «inline XBRL» in osservanza al regolamento ESEF (European Single Electronic Format). Il progetto di bilancio di esercizio della capogruppo Eni SpA per il 2022 chiude con l’utile netto di €5.403 milioni. Sono allegati al presente comunicato gli schemi di bilancio consolidato e di esercizio.

La relazione finanziaria annuale 2022 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione per le attività di rispettiva competenza. La relazione 2022 unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione sarà resa disponibile al pubblico entro la prima decade di aprile presso la sede sociale, sul sito internet della società, eni.com e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (“DNF”) redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, che è stata inclusa nella Relazione finanziaria annuale (sezione ad hoc della relazione sulla gestione).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, di cui all’art. 123-bis del TUF, e la Relazione sulla Remunerazione, di cui all’art. 123-ter del TUF, che saranno rese pubbliche presso la sede sociale e nella sezione “Documentazione” del sito internet della società e con le modalità previste dalla legge, contestualmente alla pubblicazione della RFA 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti il 10 maggio 2023 in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio di esercizio 2022, sull’attribuzione dell’utile e sulla nomina degli organi sociali. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno approvato i rispettivi orientamenti agli azionisti sulla composizione dei futuri organi, che sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società.

*

1 Il risultato conferma sostanzialmente il dato preliminare pubblicato il 23 febbraio u.s. al netto di alcune marginali variazioni relative a dati non disponibili allora (tra i quali in particolare il recepimento del risultato del IV trimestre ’22 della partecipazione Saipem) e ad aggiustamenti netti minori. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Esposito, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF che l’informativa contabile nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.