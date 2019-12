MEDIASET * “ FOCUS ” CANALE 35: « QUESTA SERA EROI A QUATTRO ZAMPE, CANI CHE SALVANO VITE »

“Focus” – rete tematica free Mediaset al 35 del telecomando, dedicata alla divulgazione e diretta da Marco Costa – dedica uno speciale ai migliori amici dell’uomo con «Eroi a quattro zampe: cani che salvano vite», in onda alle ore 21.15 di martedì 17 dicembre.

Scritto da Claudia Giammatteo, diretto da Manuele Mandolesi e Gianluca Gulluni, e condotto dalla giovane cinofila e addestratrice milanese Raffaella Gallo, l’approfondimento racconta cosa leghi il cane agli umani, al punto da fargli sacrificare la propria vita per salvare le nostre.

Basta pensare ai cani da soccorso, che salvano persone del tutto sconosciute, in circostanze estreme, dopo terremoti e crolli o mentre il mare è in burrasca. Da dove nasce questo slancio protettivo dei quattrozampe nei confronti del bipede umano? Si tratta solo di istinto o conta solo l’addestramento? E, nel caso, su quali fondamenti si basa questo l’addestramento? Questi insegnamenti potrebbero trasformare qualsiasi cane in un eroe del soccorso? Esistono accorgimenti con cui ottenere più attenzione ed obbedienza dai propri cani, facendolo sentire anche più coinvolti e apprezzati?

Per rispondere a questi interrogativi, Raffaella Gallo accompagna i telespettatori a conoscere i cani da maceria e da ricerca (i primi, specializzati nell’individuare persone intrappolate sotto le macerie; i secondi, abili nel ritrovare persone scomparse seguendone le tracce olfattive), quindi i cani da salvataggio in acqua e infine i cani da valanga.

Il viaggio di «Eroi a quattro zampe: cani che salvano vite» continua nei centri di addestramento, per incontrare trainer e veterinari, conduttori che sono una cosa sola con il loro partner a quattro zampe, ma soprattutto tanti cani eccezionali: chi già perfettamente istruito, chi invece ancora cucciolo e all’inizio della formazione.

Lo speciale si risolve in un’indagine (scientificamente ineccepibile) sull’intelligenza canina, un accurato reportage sulle tecniche di addestramento che, basandosi sul gioco, esaltano le qualità di supercani in grado di fare, divertendosi, cose serissime e fondamentali per la salvezza dell’uomo. Ed anche un mosaico di toccanti testimonianze di salvataggi condotti in condizioni difficili, dove l’attenzione e la reattività dei cani hanno davvero fatto la differenza tra la vita e la morte, per tanti umani.