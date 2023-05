ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI * JJ4: « IL MINISTERO DELL’AMBIENTE INCOMPETENTE SUGLI ORSI? CLAMOROSA GAFFE ISTITUZIONALE »

17.31 - giovedì 25 maggio 2023

JJ4. Enpa: ministero dell’Ambiente incompetente sugli orsi? Clamorosa gaffe istituzionale: ignorate la legge e la Costituzione.

L’Ente Nazionale Protezione Animali ricorda al Ministero dell’Ambiente, al quale evidentemente sfuggono contenuto e significato della legge 157/92 per la tutela della fauna e la regolamentazione della caccia, che (articolo 1) le specie selvatiche sono patrimonio indisponibile dello Stato, e che esse sono tutelate “nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”. Enpa ricorda inoltre al Ministero, cui evidentemente sfugge anche il novellato contenuto della Costituzione della Repubblica italiana, secondo il dettato dell’articolo 9, “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Ambiente innanzi ai giudici del Tar chiamati oggi a pronunciarsi sul caso di JJ4, la responsabilità sugli orsi ricade sul Ministero stesso, e non sulle Regioni né sulle Province Autonome.

«Siamo davvero esterrefatti per quanto sostenuto dal dicastero di Pichetto Fratin in un’aula di giustizia, anche perché un mese fa, il ministro aveva convocato un tavolo per trovare soluzioni condivise tese a migliorare la convivenza con gli orsi. Dobbiamo dunque ritenere che tale iniziativa sia stata un inganno nei confronti delle associazioni e dell’opinione pubblica– prosegue l’associazione – visto che oggi il Ministero sostiene e ritiene di non avere competenze in materia?».

«Ben comprendiamo il disagio del ministro a prendere posizione sulla questione. Ma egli non può seguire l’esempio di Ponzio Pilato. Il Ministro dell’Ambiente – conclude Enpa – ha il diritto dovere di esercitare le proprie funzioni e prerogative istituzionali; si assuma pertanto le sue responsabilità».

ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI