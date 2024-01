RAI 1 – “ LINEA VERDE DISCOVERY “ * 27 GENNAIO 2024, « TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA, LA VIA TIBURTINA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

15.56 - sabato 27 gennaio 2024

Linea Verde Discovery. St 2024 – Tutte le strade portano a Roma: La via Tiburtina – 27/01/2024

Alla scoperta dell’antica Via Tiburtina. Si parte dal Monte Livata, la vetta più alta del parco dei Monti Simbruini per poi proseguire verso l’antico borgo di Subiaco con i suoi monasteri benedettini. La tappa successiva è Vicovaro dove le telecamere entrano in un acquedotto romano scavato in una rupe