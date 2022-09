LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI: « ULTIMO GIORNO DI CAMPAGNA ELETTORALE, VOTARE È UN DOVERE »

11.56 - venerdì 23 settembre 2022

La leggera polemica sulle dichiarazioni del Sindaco Ianeselli: soprassediamo ed andiamo avanti!. Ultimo giorno di campagna elettorale. Non mancano i soliti attacchi (DESTRA vs SINISTRA e viceversa). Il Sindaco di Trento Ianeselli è stato leggermente attaccato in quanto ha reso pubblico, sul proprio stato di Facebook, il suo voto: voterà convintamente PIETRO PATTON per il Senato e SARA FERRARI per la Camera; ergo, voterà per l’ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’AUTONOMIA per il Senato e PD per la Camera.

La leggera polemica può essere compresa ed eventualmente condivisa; a certi livelli (ad esempio, un Sindaco “non etichettato” e quindi non facente parte di alcuna lista, bensì appoggiato da una coalizione) sarebbe più opportuno non esporsi pubblicamente a favore di un partito piuttosto che ad un altro. Si tratta di opportunità per non creare malumori nelle altre forze politiche facenti parte della coalizione.

Ma a due giorni dal voto bisogna anche soprassedere a queste cose e non focalizzarsi sullo scivolone di un sindaco; bisogna sfruttare ogni attimo per convincere le persone ad andare a votare e a votare per la propria lista!

Oggi bisogna convincere ad andare a votare innanzitutto quelli che dicono “io non voto, tanto non serve a nulla” oppure “io non voto, tanto sono tutti uguali”. Votare è un dovere! Non sono tutti uguali! Poi bisogna convincere quelli decisi ad andare a votare, ma indecisi su chi votare!

Buon lavoro a tutti!

*

Lorenzo Rizzoli – #inmovimento – #terzopolo