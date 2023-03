RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * OSPITI: « GIORGIA – ROCCO PAPALEO E IL RICORDO DI PAOLO LIMITI CON AMICI E COLLEGHI (26/3 -14.00) »

10.54 - sabato 25 marzo 2023

Tanti gli ospiti che interverranno in studio. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato al ricordo di Paolo Limiti con tanti amici ed artisti tra i quali Iva Zanicchi, Justine Mattera, Tiziana Rivale, Giovanna Nocetti, Manuela Villa e Gigi Finizio che si esibiranno interpretando alcune celebri canzoni scritte per loro propio da Paolo Limiti. Grande attesa per Giorgia che canterà il brano di ‘Sanremo 2023’ dal titolo “Parole dette male” con il quale si è classificata al 6° posto; insieme a Giorgia, sarà presente in studio Rocco Papaleo, regista del film ‘Scordato’, in uscita il 13 aprile nelle sale cinematografiche, che ha come protagonista la stessa Giorgia. Sergio Bernal primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, definito dalla stampa internazionale il “Roberto Bolle spagnolo”, si esibirà in un suggestivo assolo di flamenco. Gabriella Labate, attrice e showgirl, si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Walter Veltroni e Neri Marcorè, interverranno per presentare il film ‘Quando’, in uscita nelle sale il prossimo 30 marzo per la regia di Walter Veltroni.