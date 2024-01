RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * « LA SCOMPARSA DI GIGGINO WIFI / PROSEGUE L’INCHIESTA SULL’OMICIDIO DELLA GIOVANE KETTY SKER (17/1 – 21.20) » »

16.28 - martedì 16 gennaio 2024

‘Chi l’ha visto?’ apre il nuovo anno, il 17 gennaio alle 21.20 su Rai 3, con novità di rilievo sulla scomparsa del giovane Luigi Celentano, da tutti conosciuto come Giggino Wi Fi: tre ragazzi accusati di averlo deriso e bullizzato sono a processo. Era stato lui a denunciarli. Chi sono? Cosa c’entrano con la scomparsa del ragazzo di Meta di Sorrento?

Prosegue l’inchiesta sull’omicidio della giovane Ketty Skerl: chi ha fatto scomparire la sua bara dal cimitero romano del Verano? L’assassino ha voluto distruggere eventuali prove? E cosa c’entra il collezionista di foto di donne decedute con Ketty Skerl?

Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.