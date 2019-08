UIL – TRENTINO * CONSIGLIERE PAT DI PARITà: ALOTTI, « SVALUTATO DALLA GIUNTA IL RUOLO DEL DOTTOR  EMANUELE CORN, UN SEGNO DI OSCURANTISMO E MIOPE VISIONE SOCIALE »

Dichiarazione stampa a commento del ridimensionamento e svalorizzazione dell’operato del Consigliere di Parità e dell’enfatica coincidente celebrazione di Andreas Hofer, eroe tirolese, noto per la sua visione clericale, cattolico tradizionalista, di “angelo del focolare” della donna.

Sarà stato Andreas Hofer l’ispiratore della Giunta ai provvedimenti che hanno riguardato la svalorizzazione e ridimensionamento dell’operato e ruolo del Consigliere di Parità dottor Emanuele Corn?

Sia la drastica riduzione del suo compenso, ma soprattutto la evidente negazione di un impegno professionale pubblico che questa figura ha ricoperto e tuttora ricopre e che è stata di grande aiuto per le tante donne e per i soggetti deboli che ad essa si sono rivolti, sono dal leggere, per la UIL del Trentino, come un ulteriore segno di oscurantismo e visione miope sociale e politica della nuova compagine governativa locale.

La concomitante esaltazione e celebrazione concomitante dell’eroe tirolese, cattolico tradizionalista, certo fa presumere l’esistenza di un nesso politico psicologico che aggiunge preoccupazione e sconcerto circa la visione sociale della giunta provinciale e dei tanti trentini che comunque ad essa fanno riferimento.

*

Walter Alotti

Segretario generale Uil del Trentino