12.04 - giovedì 15 febbraio 2024

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

aTUTTOCUORESt 2024 – Puntata del 14/02/2024

Un evento unico dell’artista Claudio Baglioni, un Rock-Opera-Show ambientato in un futuro atemporale con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili. Tutto sul palco è ricerca di bellezza, dalla musica con gli straordinari successi senza tempo di un repertorio che non ha eguali, alle